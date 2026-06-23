Нетрезвый пациент избил соседа по палате в петербургской больнице

Сотрудники охраны, применив наручники, задержали агрессора прямо в медицинском учреждении и доставили его в 23 отдел полиции.

В ночь на 22 июня, в 0:16, сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который нанес тяжелые травмы другому пациенту в больнице на проспекте Солидарности в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Причиной вызова стала активация кнопки тревожной сигнализации персоналом медучреждения. Прибыв на место, наряд Росгвардии выяснил, что инцидент произошел в изоляторе клинико-диагностического блока между двумя находившимися там нетрезвыми гражданами.

В ходе конфликта подозреваемый применил навыки тайского бокса и нанес своему оппоненту, 55-летнему мужчине, серию ударов руками и ногами по голове и туловищу. Пострадавший получил множественные переломы костей лица и основания черепа, а также внутричерепное кровоизлияние, после чего упал на пол. Медики больницы незамедлительно приступили к оказанию ему экстренной помощи.

Сотрудники охраны, применив наручники, задержали агрессора прямо в медицинском учреждении и доставили его в 23 отдел полиции.

Ранее мы сообщили о том, что 26-летний мигрант подозревается в поджоге вагона электрички в депо Балтийского вокзала.

Фото и видео: пресс-служба Росгвардии