Трёхлетний мальчик выпал из окна в Ленобласти

Ребёнок был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Вечером в среду, 19 июля, в экстренные службы поступило сообщение от 25-летней жительницы деревни Большие поля в Сланцевском районе Ленобласти о том, что из окна 5-ого этажа выпал её трёхлетний сын. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии с диагнозом: катотравма, СГМ, ЗЧМТ, переломом нижней трети левой голени со смещением, ушибами грудной клетки справа и слева, ушибом шейного отдела позвоночника, гидроторексом слева и тупой травмой живота.

Установлено, что примерно в 18:00 в день трагедии мать отлучилась на 15 минут, ребенок находился на кухне, где было приоткрыто окно на микропроветривание. Вернувшись, женщина обнаружила, что окно на кухне открыто, а её сын лежит на траве под окнами.

Семья мальчика неполная, состоит на учете в ПДН.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подросток отравился самогоном.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)