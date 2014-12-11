В Ленобласти подросток отравился самогоном

В Волосовском районе Ленинградской области подросток отравился некачественным самодельным алкоголем. Теперь он в реанимации.

Днем в понедельник, 17 июля, в дежурную часть поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним поступил молодой человек 17 лет с алкогольным отравлением в тяжелом состоянии.

Как стало известно Piter.TV, пострадавший гулял со своими друзьями по области и в этот же момент распивали алкоголь, а именно самогон. После чего подростку стало плохо и даруясь вызвали скорую, а один из них был показания.

Теперь пострадавший находится в отделении реанимации. Семья у мальчика благополучная, оба родителя работают.

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Фото: unsplash.com