В Ленобласти подросток отравился самогоном

Днем в понедельник, 17 июля, в дежурную часть поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним поступил молодой человек 17 лет с алкогольным отравлением в тяжелом состоянии.
Как стало известно Piter.TV, пострадавший гулял со своими друзьями по области и в этот же момент распивали алкоголь, а именно самогон. После чего подростку стало плохо и даруясь вызвали скорую, а один из них был показания.
Теперь пострадавший находится в отделении реанимации. Семья у мальчика благополучная, оба родителя работают.
Ранее сообщалось, что на Олеко Дундича двое мужчин ломились в чужую квартиру.
Фото: unsplash.com
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