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В Ленобласти подросток отравился самогоном
Сегодня, 9:30
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В Ленобласти подросток отравился самогоном

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В Волосовском районе Ленинградской области подросток отравился некачественным самодельным алкоголем. Теперь он в реанимации.

Днем в понедельник, 17 июля, в дежурную часть поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним поступил молодой человек 17 лет с алкогольным отравлением в тяжелом состоянии. 

Как стало известно Piter.TV, пострадавший гулял со своими друзьями по области и в этот же момент распивали алкоголь, а именно самогон. После чего подростку стало плохо и даруясь вызвали скорую, а один из них был показания.

Теперь пострадавший находится в отделении реанимации. Семья у мальчика благополучная, оба родителя работают.

Ранее сообщалось, что на Олеко Дундича двое мужчин ломились в чужую квартиру.

Фото: unsplash.com

Теги: алкоголь, ленобласть, отравление, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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