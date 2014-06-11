На Олеко Дундича двое мужчин ломились в чужую квартиру

Во Фрунзенском районе Петербурга двое окровавленных мужчин ломились в чужую квартиру. Уголовное дело еще не возбуждено.

Вечером в понедельник, 17 июля, в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что из квартиры дома на улице Олеко Дундича вышли двое окровавленных мужчин, а теперь они ломятся в квартиру заявительницы.

Как стало известно Piter.TV, к хозяину квартиры пришел его арендатор из Брянска и знакомый. Однако между первым и вторым произошел словесный конфликт, который привел к ножевому ранению.

Теперь оба конфликтных дебошира находятся в больнице в реанимации. Единственный, кто не получил ранение – знакомый потерпевших. Однако на него был составлен административный протокол на статье 6.9 КоАП (потребление наркотических средств без назначения врача).

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина с ранением позвал через балкон прохожего для помощи.

Фото: unsplash.com