В Ленобласти мужчина с ранением позвал через балкон прохожего для помощи

Утром в четверг, 6 июля, в дежурную часть поступила телефонограмма из больницы о том, что из квартиры в Пикалево в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина.
Как стало известно Piter.TV, в квартире, со слов сотрудника скорой, находился неизвестный мужчина, который рассказал, что проходил мимо дома, где жил пострадавший. Он якобы позвал его с балкона и попросил поднять, чтобы помочь.
Поднявшись в квартиру прохожий увидел у пострадавшего кровь. Он разъяснил, что он сам упал на измерительный щуп мультиметра.
Ранее сообщалось, что в Мурино мужчина убил человека тремя выстрелами из револьвера
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все