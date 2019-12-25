В Ленобласти мужчина с ранением позвал через балкон прохожего для помощи

В Бокситогорском районе Ленинградской области прохожий помог мужчине вызвать скорую. Пострадавший был весь в крови.

Утром в четверг, 6 июля, в дежурную часть поступила телефонограмма из больницы о том, что из квартиры в Пикалево в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина.

Как стало известно Piter.TV, в квартире, со слов сотрудника скорой, находился неизвестный мужчина, который рассказал, что проходил мимо дома, где жил пострадавший. Он якобы позвал его с балкона и попросил поднять, чтобы помочь.

Поднявшись в квартиру прохожий увидел у пострадавшего кровь. Он разъяснил, что он сам упал на измерительный щуп мультиметра.

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Фото: Piter.TV