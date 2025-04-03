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Менеджер по продажам в магазине на Балканской площади похитил из кассы 16 тыс. рублей

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Ему вменяют ч. 2 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба).

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 3 апреля. 

В январе менеджер по продажам на рабочем месте в магазине в доме 5В по Балканской площади украл из кассы деньги работодателя. Сотрудник упаковал 16 тыс. рублей в мусорный пакет и вынес в конце смены. 

Уголовное дело направили во Фрунзенский районный суд города для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что могилу на Северном кладбище в Петербурге вновь обокрали. С надгробия был украден бронзовый крест. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: балканская площадь, суд, хищение чужого имущества
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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