Дрожжиной и Цивину вынесли приговор за хищение имущества Баталова

Обвинение вынесено в Замоскворецком суде.

Актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу, юристу Михаилу Цивину Замоскворецкая судебная инстанция назначила уголовные сроки по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Известно, что для женщины наказание составит четыре года условно с испытательным сроком на четыре года, а для мужчины - пять лет в колонии общего режима. Дополнительно к сроку приговорен нотариус Дмитрий Бублий. Он получил пять лет в колонии общего режима, а также запрет на занятие профессиональной деятельностью на срок в три года.

Напомним, что еще 12 мая государственное обвинение запросило для фигурантов расследования реальные сроки. Речь идет о семи годах колонии для Михаила Цивина, шести лет - Наталье Дрожжиной, пяти лет - нотариусу Дмитрию Бублию. Прокурор выступил с просьбой к суду назначить обвиняемым штраф в размере 200, 400 и 300 тысяч рублей соответственно. Также обвинение настаивало на том, чтобы Дрожжина и Бублия были взяты под стражу прямо в зале суда. В настоящее время фигуранты признаны виновными в хищении мошенническим путем имущества. У вдовы российского актера и его младшей дочери они забрали более 20 млн рублей, а также право собственности на долю в квартире и нежилое помещение, расположенное на улице Серафимовича и квартиру в 1-м Самотечном переулке. Ранее Дмитрий Бублий признал вину частично. Он считает, что злоупотребил должностными полномочиями. По указанному обвинению суд освободил юриста от ответственности, оставив на нем только обвинение по мошенничеству, с которым нотариус не согласился.

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