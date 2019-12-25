Горячая линия для борьбы с мошенниками откроется в Ленобласти

По словам губернатора Ленобласти Александр Дрозденко, оберегать от обмана будут прежде всего незащищенных граждан.

В Ленобласти будут бороться с телефонными мошенниками при помощи специальной горячей линии. Вопрос обсудили во время расширенного заседания коллегии об итогах работы прокуратуры региона за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщил 47channel.

По словам губернатора Ленобласти Александр Дрозденко, оберегать от обмана будут прежде всего незащищенных граждан. Его поддержал прокурор Сергей Жуковский.

Горячая линия поможет пенсионерам и другим жителям региона, страдающим от действий аферистов, связаться с сотрудниками службы социальной защиты, которые предоставят специальные инструкции, связанные с разными схемами мошенничества (от поддельных звонков из банка до заявлений, что родственник якобы попал в ДТП, и т.д.).

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Тосно и добровольцы из Экстремума успешно нашли и вывели заблудившихся из леса.

Фото: unsplash.com (NordWood Themes)