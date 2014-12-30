Спасатели Тосно и добровольцы из Экстремума успешно нашли и вывели заблудившихся из леса

Спасатели Ленинградской области продолжают спасать людей. В этот раз из леса они вывели женщину и мужчину.

Вечером в среду, 19 июля, поисково-спасательному отряду Тосно поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе деревни Химози Гатчинского района заблудились мужчина и женщина. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к опытным спасателям, чтобы вернуть своих близких в безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Немедленно откликнувшись на ситуацию, добровольцы из Экстремума присоединились к спасательному отряду, чтобы усилить усилия по поиску и спасению заблудившихся. Благодаря слаженной работе и непрекращающемуся старанию, они быстро локализовали мужчину и женщину в лесной чаще.

Этот случай вновь подчеркнул важность действий спасателей и добровольцев, которые постоянно находятся на страже безопасности горожан. Они готовы немедленно реагировать на возникшие чрезвычайные ситуации и бескорыстно помогать тем, кто оказался в беде.

Ранее сообщалось, что спасатели Шлиссельбурга спасли заблудившихся в лесу двух женщин, несовершеннолетнего и их собаку

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