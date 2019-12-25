Спасатели Шлиссельбурга спасли заблудившихся в лесу двух женщин, несовершеннолетнего и их собаку

В Ленинградской области спасатели вытащили целую компанию из леса: двоих женщин, несовершеннолетнего и собаку.

В среду, 19 июля, произошло трогательное и важное спасение в лесном массиве, в районе ж/д станции Осельки Всеволожского района. Две женщины в сопровождении несовершеннолетнего ребенка и их собаки попали в затруднительное положение, оказавшись заблудившимися в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга смогли быстро обнаружить пострадавших, основываясь на предоставленных ими координатах. Опытные спасатели взяли на себя миссию спасения.

Ситуация напоминает о важности планирования и безопасности при выходе на природу. Спасатели отмечают, что подобные случаи заблуждения становятся все чаще в последнее время и призывают всех любителей активного отдыха быть бдительными.

Ранее сообщалось, что областные спасатели продолжают патрулирования популярных водоемов

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

