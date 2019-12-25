Таиланд вводит новый налог для иностранных туристов. Об этом сообщает портал "ТурДом".

Отмечается, что размер туристического сбора для иностранцев составит 300 бат (примерно 750 рублей - прим.). Им будут облагаться туристы, которые прибыли в страну на самолете. Предложение о введении налога будет внесено на рассмотрение на первом заседании кабинета новой администрации Таиланда.

Также сообщается, что в в стране обсуждалось введение налога для путешественников, прибывших по суще и по морю. Однако власти Таиланда отказались от этой идеи. Кроме того, тайское правительство работает над названием платы, которую будут взимать с туристов.

