Посол Азербайджана заявил о снижении турпотока из России

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев заявил о снижении турпотока из России в 2025 году. Об этом он заявил на рабочей встрече туркомпаний Азербайджана с российскими турагентами в Москве. Его слова приводит "Интерфакс".

Муставаев напомнил, что в 2024 году в Азербайджане был большой поток российских туристов. Он подчеркнул, что этот поток сократился в 2025 году на фоне напряженности в двухсторонних отношениях. Однако в начале нынешнего года, по словам посла, наблюдается позитивная динамика. Мустафаев отметил, что по итогам 2026-го показатель турпотока из РФ может приблизиться к цифрам двухлетней давности.

Посол уточнил, что в январе 2025 года Азербайджан посетили 41 тыс. российских туристов, а в январе 2026 – более 42 тыс. По данным национального офиса по туризму Азербайджана, за весь прошлый год турпоток составил 615 тыс. человек. Кроме того, Россия и Азербайджан интенсивно работают над полным восстановлением двухсторонних отношений.

