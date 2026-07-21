В ходе рейда на магистралях Васильевского острова задержан водитель в розыске. Еще один попался с оружием

Всего сотрудники ГИБДД составили 12 административных протоколов.

Сотрудники полиции и Госавтоинспекции при поддержке бойцов Специального полка провели рейд на крупных магистралях Василеостровского района. Проверки транспорта велись на улице Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы останавливали автомобили для проверки документов водителей и пассажиров, осмотра салонов, а также контроля уровня шума и светопропускания стекол. За время мероприятия было проверено свыше 200 транспортных средств и 354 человека, включая 36 иностранных граждан.

Двое мужчин доставлены в территориальные отделы полиции: один из них находился в оперативном розыске, второй привлечен к ответственности за нарушение правил хранения и ношения оружия (статья 20.8 КоАП РФ). Кроме того, у одного из водителей вызвало подозрение служебное удостоверение сотрудника администрации. Документ с признаками кустарного изготовления направлен на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России.

По итогам рейда сотрудники ГИБДД составили 12 административных протоколов (3 – за чрезмерную тонировку, 1 – за управление автомобилем в состоянии опьянения, машина отправлена на штрафстоянку, 1 – за эксплуатацию незарегистрированного автомобиля, 4 – за нарушения при перевозке людей, остальные – за прочие правонарушения.

Подобные оперативно-профилактические рейды проводятся регулярно в разных районах Петербурга и Ленобласти для профилактики преступлений, повышения общественной безопасности и выявления грубых нарушений ПДД.

Ранее мы сообщили о том, что в Репино полицейские проверили более 300 мигрантов после сигнала о фиктивной регистрации в хостеле.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти