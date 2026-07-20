В Репино полицейские проверили более 300 мигрантов после сигнала о фиктивной регистрации в хостеле

В результате проверки был выявлен один нарушитель миграционного режима.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти совместно с бойцами Специального полка полиции провели масштабную проверку в хостеле поселка Репино, информирует пресс-служба ведомства.

Основанием для рейда послужили данные информационных систем МВД, согласно которым по адресу временного пребывания числилось свыше 600 иностранных граждан. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личности и проверили документы у 319 постояльцев.

В результате проверки был выявлен один нарушитель миграционного режима. Иностранец привлечен к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ – ему назначен штраф с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Помимо этого, претензии возникли к деятельности юридического лица, управляющего хостелом. Полицейские зафиксировали нарушения при постановке гостей на миграционный учет. По данному факту решается вопрос о о привлечении организации к административной ответственности по статье 18.9 КоАП РФ. Согласно действующему законодательству, неисполнение принимающей стороной обязанностей по миграционному учету влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот до пятисот тысяч рублей.

Проверочные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают обстоятельства возможных фактов фиктивной постановки на учет и организации незаконной миграции. Пресечение подобных правонарушений остается приоритетным направлением работы регионального Главка и находится на постоянном контроле руководства.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти