У дачника в Монделево изъяли почти 18 кг марихуаны и 89 кустов конопли

Мужчине грозит суровое наказание по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В деревне Монделево задержан местный житель, превративший свои дачи в высокотехнологичную нарколабораторию. Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков нашли два помещения, оснащенных профессиональным оборудованием для культивирования запрещенных растений, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские установили, что подозреваемый использовал системы автоматического полива и климат-контроля для выращивания "дурман-травы". На момент визита силовиков урожай почти созрел: значительная часть из 89 кустов уже превратилась в 17,5 кг готового к продаже товара и была упакована в мешки. Для розничной реализации были подготовлены электронные весы .

По данным полиции, экспертиза доказала вину подозреваемого. Мужчине грозит суровое наказание по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее мы сообщили о том, что по факту конфликта на рынке на улице Массальского начали проверку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

