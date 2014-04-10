Водители застрянут у Рябовского шоссе из-за моста над железной дорогой

Мост через Лубью и железную дорогу устроит водителям месяц суровых испытаний.

На внутреннем кольце КАД в зоне развязки с Рябовским шоссе вводится поэтапное ограничение проезда, которое продлится порядка четырёх недель. Поводом послужили восстановительные работы на мостовом переходе, перекинутом через железнодорожные пути и реку Лубью. Соответствующую информацию 3 августа обнародовали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ремонт затронет сооружение на 41-м километре внутреннего кольца. Рабочим предстоит заменить три деформационных шва, обеспечивающих компенсацию температурных и нагрузочных смещений конструкции.

Первый этап стартует 7 августа и продлится до 21 августа. В этот период для транспорта станут недоступны полоса безопасности, а также первая и вторая полосы. Второй этап намечен на 22 августа — 6 сентября: ограничения переместятся на третью и четвёртую полосы.

Проезд в оба этапа сохранится по оставшимся свободным полосам. Предельно допустимая скорость на ремонтируемом отрезке будет снижена до 50 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что до 27 августа вводятся ограничения на КАД Петербурга.

Фото: Piter.TV