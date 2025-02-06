Во время ремонта Невского проспекта обновили гидранты под дорогой

Во время дорожных работ специалисты заменили пять пожарных гидрантов и модернизировали запорную арматуру.

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте в ходе ремонта дорожного покрытия обновили элементы системы водоснабжения. Работы выполнили на участке от площади Восстания до площади Александра Невского.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заменили пять пожарных гидрантов и обновили запорную арматуру. Модернизацию провели одновременно с ремонтом проезжей части, который выполняет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В Комитете по энергетике и инженерному обеспечению сообщили, что благодаря использованию тяжелой техники и заранее спланированной организации работ удалось избежать повторного вскрытия асфальта и свести к минимуму ограничения движения на одной из главных городских магистралей.

В ведомстве отметили, что регулярное обновление пожарных гидрантов и запорной арматуры повышает надежность инженерной инфраструктуры и уровень безопасности. В настоящее время в Санкт-Петербурге эксплуатируется более 24 тыс. пожарных гидрантов.