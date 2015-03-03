В Петербурге утвердили планировку развязки Широтной магистрали скоростного движения

Она соединит ЗСД с КАД и трассами Ленобласти.

В Санкт-Петербурге утвердили проект межевания территории для постройки развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Согласно документу, развязка появится на пересечении Союзного проспекта и проспекта Энергетиков.

Пр информации из постановления на сайте правительства Петербурга, магистраль будут строить от улицы Коллонтай до реки Большая Охта. ШМСД соединит ЗСД и КАД, а также трассы, которые находятся в Ленинградской области.

Отметим. что ответственным за выполнение постановления назначен вице-губернатор Николай Линченко.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Смольном соборе 27 октября откроется выставка особо чтимых образов Богоматери.

Фото: Piter.TV