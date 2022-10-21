В Смольном соборе 27 октября откроется выставка особо чтимых образов Богоматери

Там будут представлены иконы XV - начала XX вв. из частных собраний Москвы.

В подцерковном пространстве Смольного собора уже в это воскресенье, 27 октября, откроется выставка "Чтимые образы Богоматери от Тихвина до Владивостока. Иконы XV - начала XX вв. из частных собраний Москвы". Будут представлены более 100 икон, часть из них впервые.

Как отметили в пресс-службе Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, в православной традиции почитается несколько сотен икон Богоматери. Каждая из них имеет особое наименование, свою историю и "описания чудес и исцелений". Например, ряд икон получили названия по месту их нахождения (или явления) — Тихвинская, Казанская и другие.

Выставка позволит посетителям увидеть коллекцию редчайших икон, прославляющих Богоматерь. Отметим, что выставка будет работать до 10 декабря 2024 года.

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Фото: Telegram-канал Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге