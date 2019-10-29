В Петербурге за 80 млн рублей продаётся квартира, где жил Владимир Набоков

В доме Вейнера, который был построен в 1890-х годах, писатель провёл часть своего детства.

Специалисты "Авито Недвижимости" составили подборку квартир в домах, связанных с именами известных писателей — Владимира Набокова, Михаила Шолохова, Михаила Булгакова и Фёдора Достоевского.

Самой дорогой недвижимостью стала 3-комнатная квартира (146,4 "квадратов") в доме Вейнера в Санкт-Петербурге. Особняк был построен в 1890-х годах. С 1906 по 1908 годы здесь проживал Владимир Набоков. Квартиру оценивают в 80 млн рублей.

Квартира выполнена в английском стиле, ранее она была отреставрирована сотрудниками Эрмитажа. В жилом помещении есть две мастер-спальни, большая гостиная с балконом, выходящим на улицу Чайковского, а также антикварные люстры и действующий камин из итальянского мрамора.

Отметим, что в Москве за 63,8 млн рублей выставлена на продажу просторная 3-комнатная квартира, где жил и работал Михаил Шолохов, а за 33,5 млн рублей предлагается купить 2-комнатную квартиру в Большом Гнездниковском переулке. Именно там в 1929 году Михаил Булгаков встретил Елену Шиловскую, ставшую его женой и прообразом Маргариты в романе "Мастер и Маргарита". Замыкает подборку 4-комнатная квартира за 25,5 млн рублей на улице Графский переулок в Санкт-Петербурге. В этом доме с 1842 по 1845 год жил Фёдор Достоевский.

Ранее Piter.TV сообщал, что самая большая квартира на "вторичке" в Петербурге стоит около 1 млрд рублей.

Фото: "Авито Недвижимость"