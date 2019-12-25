В ноябре в Петербурге спрос на "вторичку" вырос на 18%

А средняя цена жилья на вторичном рынке составила 7,5 млн рублей.

Аналитики "Авито Недвижимости" провели исследование и выяснили, что за год в Петербурге спрос на вторичную недвижимость увеличился на 18%. Об этом 13 декабря стало известно Piter.TV.

В целом по РФ предложение готовых квартир в сравнении с ноябрем 2023 года выросло на 5%. За этот период наблюдается прирост во всех категориях комнатности.

Наиболее заметная динамика отмечается в Омске (+46%), Кемерово (+34%) и Самаре (+28%). В Северной столице предложение готовых квартир увеличилось на 8%.

А средняя цена жилья на "вторичке" составила 7,5 млн рублей. В пересчете на "квадрат" речь идет о 132,5 тыс. рублей. Лидерами по уровню стоимости стали Москва (31,2 млн рублей), Сочи (14,4 млн рублей) и Петербург (11,5 млн рублей).

Мы отмечаем, что активность на рынке вторичной недвижимости сохраняется, причем большинство сделок сейчас – альтернативные, когда покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей. Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на "вторичку" в условиях изменения стоимости ипотечных кредитов. При анализе динамики спроса в годовом выражении важно учитывать, что в ноябре 2023 года на вторичном рынке наблюдался спад, связанный с повышением ключевой ставки ЦБ РФ в июле-октябре прошлого года. Во многих крупных городах России интерес к готовому жилью в текущем ноябре оказался выше. Спрос также формируют покупатели, которые перешли с первичного на вторичный рынок после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, и те россияне, которые планируют выйти на сделку позднее, но присматривают объекты на платформе сейчас. Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости"

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в ноябре построили 37 домов.

Фото: Piter.TV