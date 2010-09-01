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Самая большая квартира на "вторичке" в Петербурге стоит около 1 млрд рублей
Сегодня, 12:52
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Самая большая квартира на "вторичке" в Петербурге стоит около 1 млрд рублей

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Ей стал пентхаус на Крестовском острове площадью 547,5 "квадратов".

В Петербурге самую большую квартиру на вторичном рынке продают за 900 млн рублей. Ей стал пентхаус на Крестовском острове площадью 547,5 "квадратов", сообщили аналитики сервиса "Авито Недвижимость". 

Предлагается к продаже эксклюзивный объект, по совокупности факторов не имеющий аналогов среди представленных в настоящий момент на рынке элитной недвижимости города.

Объявление на сервисе "Авито Недвижимость"

В семикомнатной квартире на Спортивной улице – пять спален, гостиная с камином, кухня, два кабинета, техническая кухня, винная комната и вспомогательные помещения. Также есть личные лифт, терраса на 146 "квадратов". Дизайн-проект пентхауса разработала английская студия Helen Green Design. 

Ранее мы рассказывали о том, что рынок жилья Ленобласти вырос на 3% в I полугодии.

Фото: "Авито Недвижимость"

Теги: вторичный рынок жилья, крестовский остров, спортивная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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