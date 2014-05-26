Рынок жилья Ленобласти вырос на 3% в I полугодии

Лидером по объемам строительства является Всеволожский район, где было введено в эксплуатацию 863 тыс. кв.м. жилья, из которых 525 тыс. приходится на частный сектор.

За первое полугодие 2024 года в Ленобласти было введено в эксплуатацию 2,179 млн кв.м. жилья, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около двух третей введенного жилья находится в частном секторе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

По словам Евгения Барановского, заместителя Председателя Правительства Ленобласти, статистика ввода свидетельствует о небольшом охлаждении на рынке, но ситуация должна выровняться к концу лета. Он также отметил, что сегодня строится больше, чем когда-либо, и рынок продолжает расти. В настоящее время у застройщиков имеется 190 разрешений на строительство, которые позволяют возводить почти четыре млн кв.м. жилья, что составляет 99 тыс. новых квартир.

Лидером по объемам строительства является Всеволожский район, где было введено в эксплуатацию 863 тыс. кв.м. жилья, из которых 525 тыс. приходится на частный сектор. На втором месте - Ломоносовский район (331 тыс.), на третьем - Выборгский (220 тыс.). Плановый показатель ввода жилья, установленный Минстроем России на 2024 год, составляет 3,3 млн кв.м. В настоящий момент он выполнен на 66%.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть будет перерабатывать борщевик для хозяйственных нужд.

Фото: Строительный блок администрации Ленобласти