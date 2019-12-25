В Петербурге в ноябре построили 37 домов

Лидером в этом месяце стал Василеостровский район.

В ноябре 2024 года в Петербурге введено в эксплуатацию 162 868,9 кв. м жилья. Это 37 домов на 2 893 квартиры, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в этом месяце стал Василеостровский район, где сдано 59 726,9 кв.м жилья: 1 дом на 1 015 квартир. Следующим оказался Калининский район (1 дом на 592 квартиры общей площадью 40 516 кв.м). На третьем месте – Петроградский район, где построен 1 многоквартирный дом на 31 410,5 кв.м жилья (641 квартира).

Также в ноябре сдано 25 объектов общегражданского назначения.

Всего с начала года в Санкт-Петербурге уже построено 2 367 447,9 кв. м жилья.

Фото и инфографика: портал "Строительный Петербург"