За лето Музей Набокова принял в три раза больше посетителей

Август стал рекордсменом по посещениям.

С мая по сентябрь нынешнего года Музей Владимира Набокова при СПбГУ посетили 4375 человек, сообщила пресс-служба университета. В мае сотрудники музея встретили лишь 400 посетителей, тогда как в августе – уже 1200. Конец лета стал самым "урожайным" для Музея Набокова.

В музее уверены, что поток посетителей вырос после частого проведения новых мероприятий и выставочных проектов. Также привлечь внимание к экспозициям мог юбилей писателя.

Музей присоединился к СПбГУ в 2008 году. Он располагается на первом этаже дома, где жила семья Набоковых до эмиграции. В музее сохранились личные вещи писателя, коллекции его первых изданий и собранных им бабочек.

Напомним, что в апреле этого года директором музея стал преподаватель СПбГУ, писатель, кандидат филологических наук Андрей Аствацатуров. Он пообещал сделать музей площадкой для творческих конференций и открытых лекций с участием ученых и писателей.

А совсем недавно Piter.TV рассказывал, что изменилось в музее после смены руководства.

Фото: Piter.TV