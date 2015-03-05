Петропавловская крепость в Петербурге временно закрывалась для посетителей

Главную достопримечательность Петербурга закрыли днем 7 октября по техпричинам.

Днем 7 октября Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге была временно недоступна для посетителей из-за технических причин. Об этом сообщили в пресс-службе Музея истории Петербурга, передает пресс-служба Музея истории Петербурга.

Как уточнили в учреждении, крепость и территория Заячьего острова были закрыты с утра до 14:00. Посетителей заранее предупредили о временном ограничении доступа.

После устранения технических неполадок вход на территорию музея и крепости вновь открыт. Сейчас объект работает в обычном режиме согласно графику посещений.

Фото: Piter.TV