Музей Набокова: что изменилось с приходом нового директора

Возрождение Музея Набокова: что изменилось с появлением нового директора – Андрея Аствацатурова

26 апреля 2019 года новым директором музея Набокова стал писатель Андрей Аствацатуров. Директор рассказал PITER.TV – какие изменения музей претерпел за лето, спустя 4 месяца после его прихода.

Прежде всего мы активизировали свою социальную жизнь, мы завели аккаунт в фейсбук, вк, инстаграме. Теперь посетители музея будут информированы обо всех мероприятиях. Андрей Аствацатуров, писатель, директор музея Набокова

Одно из главных новшеств музея – виртуальный тур. Интерьеры музея, мемориальные вещи писателя, единственную в России коллекцию бабочек Набокова, а также первые издания его литературных трудов теперь можно увидеть с любой точки планеты.

Музей зажил новой жизнью - за лето был проведен целый ряд мероприятий.

Нам удалось провести 3 мероприятия. Выступал переводчик Ян Пробштейн, читал свои переводы. Весь зал был заполнен. Потом была презентация литературного альманаха "Взмах", в котором печатаются молодые петербургские авторы. Мы обсуждали проблемы современной и русской прозы и современной прозы молодых авторов. Обсуждали основные тенденции. Третье наше мероприятие, посвященное прозе Гийома Аполлинераь - участвовала Ася Петрова, которая переводила и прозу и поэзию Аполлинера. Андрей Аствацатуров, писатель, директор музея Набокова

За лето было проведено три выставки. Сегодня в стенах музея представлена временная экспозиция "Пионеры супрематизма. Проект Вербовка 100". Представлены предметы декоративно-прикладного искусства, воссозданные по эскизам и рисункам русских авангардистов мастерами организации "Agora PRO".





Мероприятия распланированы на год вперед. Например, в октябре пройдет встреча с лауреатом государственной премии, переводчиком Григорием Кружковым.



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