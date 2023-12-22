Директор музея Набокова рассказал о программе к юбилею писателя

Андрей Аствацатуров подчеркивает, что музей Набокова был одним из самых современных домов в Петербурге 100 лет назад.

125 лет назад родился Владимир Набоков. Музей писателя на Большой Морской улице, руководимый филологом Андреем Аствацатуровым, готовит обширную программу к юбилею. Как рассказал руководитель "Петербургскому дневнику", она включает выставку, посвященную летчице Лидии Зверевой, которую семья Набоковых очень уважала. Также запланированы лекции ведущих набоковедов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Андрей Аствацатуров подчеркивает, что музей Набокова был одним из самых современных домов в Петербурге 100 лет назад. Здесь были гидравлический лифт, особая отопительная система и телефон.

Одной из главных задач музея является научная деятельность. Сотрудники музея изучают творчество Набокова и публикуют научные труды. Еще одно направление работы музея - лекторий, созданный в 2019 году.

Ранее мы сообщили о том, что к 125-летию Владимира Набокова фасады петербургских домов украсят световые проекции.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"