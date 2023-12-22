К 125-летию Владимира Набокова фасады петербургских домов украсят световые проекции

Световые инсталляции, отображающие портрет писателя, его автографы, поэтические строфы и иллюстрации, созданные его рукой, появятся на фасадах зданий на 8-й линии и Большом проспекте Васильевского острова, а также на Каменноостровском проспекте.

В понедельник, 22 апреля, фасады зданий на Васильевском острове и Петроградской стороне в Петербурге будут украшены световыми проекциями в честь 125-летия со дня рождения Владимира Набокова. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Световые инсталляции, отображающие портрет писателя, его автографы, поэтические строфы и иллюстрации, созданные его рукой, появятся на фасадах зданий на 8-й линии и Большом проспекте Васильевского острова, а также на Каменноостровском проспекте, с 21:05.

Губернатор Петербурга подчеркнул важность образа Петербурга в творчестве Набокова, который предстает в нем как потерянный рай и утраченная родина. Кроме того, писатель увлекался энтомологией, в частности бабочками, поэтому они также станут частью световых инсталляций, которые будут зажигаться одновременно с городскими фонарями до конца 2024 года. Создание проекта было осуществлено комитетами по градостроительству и архитектуре, а также по энергетике и инженерному обеспечению вместе с "Ленсветом".

Владимир Набоков родился и вырос в особняке на Большой Морской улице, 47, откуда ушел навсегда после революции 1917 года. Позже он назвал этот дом "единственным домом в мире", поскольку, уехав из России, он никогда больше не имел своего жилища. Сегодня на первом этаже этого особняка располагается Музей В. В. Набокова, открытый к 100-летию со дня рождения писателя. Он является частью СПбГУ. Экспозиция музея включает личные вещи писателя, первые издания его произведений, научную библиотеку и уникальную коллекцию бабочек.

Ранее световые проекции украсили здания на площади Ломоносова.

Фото и видео: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению