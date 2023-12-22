Световые проекции украсили здания на площади Ломоносова

В запуске проекта поучаствовал народный артист РФ, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

В Петербурге на фасаде бывшего здания Министерства народного просвещения, которое расположено на площади Ломоносова, появились проекции, посвященные творчеству зодчих Джакомо Кваренги, Константина Тона, Павла Сюзора, Евгения Левинсона и работам деятеля в области охраны и реставрации памятников истории и культуры Николая Белехова. Их юбилеи отмечаются в 2024 году, сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что выставка под открытым небом стала уже традицией. Ее создают в рамках сотрудничества городских комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В запуске проекта поучаствовал народный артист РФ, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Проекция стала для него подарком к 10-летнему юбилею со дня избрания ректором творческого вуза.

Ранее мы рассказывали о том, что проекции в честь 300-летия СПбГУ украсили фасады четырех зданий в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного