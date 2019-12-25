Музей Набокова открылся после карантина

Музей открылся с понедельника.

В понедельник, 3 августа, двери для посетителей после долгого перерыва открыл Музей В. В. Набокова на Большой Морской улице.

Четыре месяца в музее продолжалась работа, в том числе в формате онлайн: открыли две виртуальные выставки и запустили аудиотур. Благодаря этому удалось расширить аудиторию, однако есть и минусы – исчезла непосредственность и живой контакт между людьми. Так, обычно на мероприятия приходило 50 человек, а в онлайн-формате выставки набирали до 30 тысяч просмотров.

Сейчас гости музея могут посетить две выставки: автобиографическую выставку работ актера, поэта и художника Дениса Старкова "Код 812" (посвящена эстетике петербургской Коломны и доступна в онлайн-формате) и "Защита Лужина" (посвящена 90-летию публикации знаменитого одноименного романа Набокова, некоторые экспонаты можно посмотреть в онлайн-формате).

Ранее мы писали, что некоторые ТЦ города накажут за несоблюдение мер безопасности.

Фото: vk.com/nabokov_museum