Некоторые ТЦ города накажут за несоблюдение мер безопасности

ТЦ, рестораны и кафе работают уже неделю.

Губернатор Петербурга заявил, что некоторые ТЦ будут наказаны за несоблюдение мер безопасности.

Уже неделю торговые центры, рестораны и кафе возобновили работу. Но некоторые сотрудники не контролируют соблюдение мер посетителями: многие не носят СИЗ и не соблюдают дистанцию. Также в части ТЦ и кафе нет дезинфицирующих растворов. Нарушителей будет штрафовать Роспотребнадзор. Сумма штрафа составит 500 тысяч рублей, а деятельность нарушителей могут заблокировать до 90 суток.

Ранее мы писали, что в Петербурге два человека умерли с коронавирусом и гриппом.

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