В Петербурге два человека умерли с коронавирусом и гриппом

Специалист считает, что после праздничного дня в июле заболеваемость СOVID-19 вновь может повыситься.

В Петербурге два человека ушли из жизни с подтвержденным коронавирусом в сочетании с гриппом. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Петербурга по патологической анатомии, доктор медицинских наук, профессор Маргарита Рыбакова.

По словам специалиста, два заболевания тяжело сочетаются. Особенно заметно это может стать в период подъема заболеваемости гриппа ― осенью и зимой. Два таких случая уже были зафиксирован.

Рыбакова предсказала, что после празднования дня ВМФ заболеваемость может повыситься, так как горожане массово не соблюдали противоэпидемические меры.

Ранее петербуржцам рекомендовали не игнорировать вакцинацию от гриппа.

Фото: Piter.TV