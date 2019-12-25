Петербуржцам рекомендовали не игнорировать вакцинацию от гриппа

Заразиться гриппом и коронавирусом можно одновременно.

В НИИ гриппа им. Смородинцева призвали вакцинироваться против ОРВИ. Об этом заявила заместитель директора Дарья Даниленко.

При этом в этом году вакцина будет делаться новыми препаратами: старые уже не помогут. По словам Даниленко, вакцинация важна для того, чтобы защитить себя от сезонной инфекции, что особенно необходимо в период пандемии коронавируса. COVID-19 и гриппом можно заразиться одновременно.

Сейчас в Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса.

Фото: Piter.TV