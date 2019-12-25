В Петербурге стартовали испытания зарубежных вакцин от коронавируса

Также на данный момент идут доклинические исследования собственной вакцины.

НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Петербурге приступил к доклиническим исследованиям вакцины от коронавируса на основе вируса гриппа, которую разрабатывают в учреждении. Испытания на добровольцах планируется начать в 2021 году. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на и. о. директора института Дмитрия Лиознова.

Лиознов подчеркнул, что сейчас вакцина проходит доклинические исследования на животных, это будет продолжаться в течение нескольких месяцев. При положительном исходе в феврале 2021 года вакцину испытают на добровольцах.

Также Лиознов отметил, что НИИ гриппа начинает испытания трех вакцин зарубежного производства от нового коронавируса с участием добровольцев.

Это мультицентровое исследование в разных странах, которое позволит оценить эффективность этой вакцины. Дмитрий Лиознов

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