Евгений Шляхто: "В Петербурге сейчас 50% коечного фонда свободно"

Генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова" Евгений Шляхто рассказал "Петербургскому дневнику", на какие показатели следует обращать внимание при оценке ситуации распространения коронавируса.
В первую очередь нужно обращать внимание на количество больных коронавирусом, которые поступают в больницы и на количество с внебольничной пневмонией, которые поступают в стационары.
Еще месяц назад мы говорили, что поступает больше 800 – сейчас мы говорим, что меньше 200. В 4 раза уменьшилось, хочу подчеркнуть!
Евгений Шляхто
Также в 2 раза увеличилось количество пациентов, которых выписывают каждый день. Медик также рассказал, что в Петербурге сейчас 50% коечного фонда свободно и на 40% уменьшилось количество больных в реанимации.
В скором времени больницы Петербурга могут вернуться в нормальный режим работы.
Фото: Piter.TV
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