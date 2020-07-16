Евгений Шляхто: "В Петербурге сейчас 50% коечного фонда свободно"

В два раза увеличилось количество больных, которых выписывают ежедневно.

Генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова" Евгений Шляхто рассказал "Петербургскому дневнику", на какие показатели следует обращать внимание при оценке ситуации распространения коронавируса.

В первую очередь нужно обращать внимание на количество больных коронавирусом, которые поступают в больницы и на количество с внебольничной пневмонией, которые поступают в стационары.

Еще месяц назад мы говорили, что поступает больше 800 – сейчас мы говорим, что меньше 200. В 4 раза уменьшилось, хочу подчеркнуть! Евгений Шляхто

Также в 2 раза увеличилось количество пациентов, которых выписывают каждый день. Медик также рассказал, что в Петербурге сейчас 50% коечного фонда свободно и на 40% уменьшилось количество больных в реанимации.

В скором времени больницы Петербурга могут вернуться в нормальный режим работы.

Фото: Piter.TV