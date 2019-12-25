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Больницы Петербурга могут вернуться в нормальный режим работы
Сегодня, 10:25
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nastya960

Больницы Петербурга могут вернуться в нормальный режим работы

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Шляхто уточнил, что за последние две недели стало на 40% меньше тяжелых случаев коронавируса.

Подготовка стационаров для приема пациентов в нормальном режиме работы началась в Петербурге. Об этом в эфире канале "Санкт-Петербург" сообщил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию COVID-19, глава НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто.

Шляхто уточнил, что за последние две недели стало на 40% меньше тяжелых случаев. А половина мест, которая предназначается для больных коронавирусов, уже не востребована.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 28406 человек, из них умерло 1676.

В Петербурге за сутки выявили 256 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, шляхто
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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