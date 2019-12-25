В Петербурге за сутки выявили 256 новых случаев коронавируса

Из больниц выписали 149 человек.

За последние сутки в России подтвердили 6 428 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1 549 (24,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 256 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 47. За последние сутки подтверждена смерть 167 пациентов, в том числе 22 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 8 443 человека, в том числе 149 человек в Петербурге и 17 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV