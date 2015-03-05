Швейцарский архив Набокова привезли в Пушкинский дом

Головин выразил благодарность Набоковскому фонду и Международному обществу Владимира Набокова, принявшим решение о передаче коллекции в дар Пушкинскому дому.

Стало известно, что архивные документы и вещи Владимира Набокова привезли в Пушкинский дом. Об этом рассказал Валентин Головин, директор Пушкинского дома, в субботу, 31-го июля.

В целом архив включает пять коллекций: рукописей и документальных материалов; фотографий, аудио- и видеоматериалов; мемориальных предметов; изобразительного и декоративно-прикладного искусства; библиотеку Набокова и авторские экземпляры изданий его произведений на разных языках мира. Различные вещи, отражающие деятельность Набокова как писателя, поэта, в частности пишущая машинка, дорожные сундуки и чемоданы, бинокли, сачок и расправилки для ловли бабочек.

Известно, что осенью будет проведен открытый Ученый совет с представителями США, Франции, Швейцарии и других стран, а также первая презентация собранных материалов. По словам Головина, три года длилась упорная работа, чтобы перевезти архив в Петербург. Было много "сложностей: юридических, финансовых, бюрократических, транспортных, таможенных и прочих". Головин выразил благодарность Набоковскому фонду и Международному обществу Владимира Набокова, принявшим решение о передаче коллекции в дар Пушкинскому дому. По его словам, фонд взял на себя значительную часть финансовых расходов.

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