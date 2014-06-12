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В Петербурге открылась серия арт-пленэров в Русском музее
Сегодня, 20:51
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В Петербурге открылась серия арт-пленэров в Русском музее

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Пейзажи Русского музея гости пленэров изобразили в графической технике краской сепией, с которой удобно работать как опытным художникам, так и новичкам.

В субботу, 31-го июля, стало известно, что в Петербурге открылась серия арт-пленэров, на которых посетители смогут создавать пейзажи дворцов и садов Русского музея. Об этом сообщили на сайте Русского музея.

На первой встрече участники создали пейзажи Михайловского сада. В сообщении отмечается, что занятия прошли на свежем воздухе. Пленэры провела художница, преподаватель по рисунку и композиции факультета искусств СПБГУ София Кесаева. Пейзажи Русского музея гости пленэров изобразили в графической технике краской сепией, с которой удобно работать как опытным художникам, так и новичкам.

Известно, что проведут пять арт-пленэров. Заключительный пройдет 25 сентября, на котором посетители изобразят аллеи Михайловского сада. 

Ранее мы писали, что русский музей прокомментировал частную вечеринку с шампанским в фонтане Летнего сада.

Фото: pixabay
 

Теги: арт-пленэры, михайловский сад, русский музей
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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