В Петербурге открылась серия арт-пленэров в Русском музее

Пейзажи Русского музея гости пленэров изобразили в графической технике краской сепией, с которой удобно работать как опытным художникам, так и новичкам.

В субботу, 31-го июля, стало известно, что в Петербурге открылась серия арт-пленэров, на которых посетители смогут создавать пейзажи дворцов и садов Русского музея. Об этом сообщили на сайте Русского музея.

На первой встрече участники создали пейзажи Михайловского сада. В сообщении отмечается, что занятия прошли на свежем воздухе. Пленэры провела художница, преподаватель по рисунку и композиции факультета искусств СПБГУ София Кесаева. Пейзажи Русского музея гости пленэров изобразили в графической технике краской сепией, с которой удобно работать как опытным художникам, так и новичкам.

Известно, что проведут пять арт-пленэров. Заключительный пройдет 25 сентября, на котором посетители изобразят аллеи Михайловского сада.

Ранее мы писали, что русский музей прокомментировал частную вечеринку с шампанским в фонтане Летнего сада.

Фото: pixabay

