Русский музей прокомментировал частную вечеринку с шампанским в фонтане Летнего сада

Представили музея не знали о закрытой вечеринке.

В пресс-службе рассказали "Фонтанке", что музей не проводит частных мероприятий. Ранее с компанией, которая оказывает услуги общественного питания в Летнем саду, руководство заключило договор. В рамках договора компания может проводить мероприятия по презентации продуктовой линейки для привлечения посетителей и получения дополнительных средств на содержание сада.

Поведение гостей также возмутило и представителей музея. Руководство оштрафовало исполнителя за несоблюдение правил проведения мероприятий на территории музея. Администрация попросила гостей бережно обращаться с объектами культурного наследия, газонами и фонтанами садов.

Напомним, на днях петербургский ведущий Алексей Малиновский отметил свой юбилей в Летнем саду. На торжестве также присутствовал музыкальный продюсер шоу "Голос.Дети" и партнер продюсерского центра Леонида Агутин Андрей Сергеев. В своем аккаунте в Instagram Сергеев выложил фотографию, на которой он стоит на фоне фонтана с шампанским. Данный снимок вызывал у петербуржцев "смешанные" эмоции.

Ранее мы писали, что семь петербургских фонтанов пройдут реконструкцию в 2021 году.

Фото: yandex.ru/maps