Для чего бизнесу нужны серверы с GPU

Одна из главных сфер применения GPU-серверов – разработка и использование AI-моделей.

Исторически так сложилось, что мощные видеокарты всегда ассоциировались с играми и графикой. Сегодня на практике GPU стали важной частью IT-инфраструктуры бизнеса.

Серверы с GPU-картами или, как альтернатива, виртуальные серверы с выделенными GPU, используются там, где обычных процессорных мощностей уже недостаточно для быстрой обработки больших объемов данных и однотипных вычислений. В том числе, в области искусственного интеллекта, машинного обучения.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Одна из главных сфер применения GPU-серверов – разработка и использование AI-моделей. Такое оборудование применяется для обучения нейросетей, обработки больших массивов данных, запуска языковых моделей и компьютерного зрения.

Сервера с GPU картами могут потребоваться как крупным IT-компаниям, создающим собственные AI-продукты, так и небольшим командам, которые разрабатывают чат-ботов, системы распознавания изображений, рекомендательные сервисы или инструменты автоматизации бизнеса.

При этом покупать физический сервер необязательно. Для стартапа или проекта на стадии тестирования часто удобнее арендовать виртуальный сервер с выделенным GPU, оплачивая ресурсы только на необходимый период. Подробнее об этом читайте на сайте сервиса с подобными технологиями: https://hostkey.ru.

Работа с графикой, видео и 3D

GPU-серверы нужны и для работы с визуальным контентом. Им занимаются студии дизайна, архитектурные бюро, разработчики игр, рекламные агентства, видеопродакшн и компании, занимающиеся 3D-визуализацией.

Рендеринг сложных сцен, обработка видео высокого разрешения, создание трехмерных моделей и визуализация объектов требуют значительных вычислительных ресурсов. Сервер с GPU позволяет выполнять такие операции быстрее и одновременно обслуживать несколько рабочих процессов.

В контексте арендных сервисов, сотрудники могут подключаться к удаленной инфраструктуре и работать с ресурсоемкими приложениями без необходимости устанавливать мощные рабочие станции на каждом рабочем месте.

Анализ больших данных

GPU-инфраструктура может применяться для финансового моделирования, анализа изображений и видеопотоков, обработки геоданных, научных расчетов и других задач, где необходимо быстро выполнить большое количество параллельных операций.

Разработка и тестирование IT-продуктов

Сервер с выделенной видеокартой используютразработчики, которые создают приложения с использованием AI, компьютерного зрения, виртуальной реальности или других GPU-зависимых технологий.

Таким образом, GPU-сервер сегодня – это не просто "мощный компьютер для графики", а инструмент для решения широкого спектра бизнес-задач. А аренда виртуального сервера с выделенным GPU позволяет получить доступ к таким ресурсам без покупки и обслуживания собственного оборудования.

Фото: unsplash (Kevin Ache)