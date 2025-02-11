Улицы Петербурга затопило 320 лет назад, люди плавали на лодках

Вода поднялась на 262 сантиметра.

Ровно 320 лет назад, 20 августа 1706 года, в Петербурге случилось первое документально зафиксированное наводнение. Стихия стала серьёзным испытанием для молодой столицы и положила начало систематическим наблюдениям за поведением Невы. Синоптик Михаил Леус напомнил об этой дате в своём телеграм-канале.

Уровень подъёма воды тогда измерил лично император Пётр I. По современной системе высот этот показатель пересчитали в 262 сантиметра выше ординара. Причиной стал мощный северо-западный ветер, который за несколько часов затопил улицы — горожанам пришлось передвигаться на лодках.

Сегодня защиту от стихии обеспечивает комплекс защитных сооружений — дамба. За 15 лет работы она предотвратила 38 морских наводнений и не раз спасала город от затоплений. Память о первом наводнении остаётся частью петербургской истории.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Литейному мосту стало быстрее и безопаснее после завершения ремонта.

Фото: Piter.TV