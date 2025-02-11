На стройке в Петербурге нашли 34 уклонистов

Мигранты с российским паспортом не встали на учёт и попались.

На строительной площадке в Петербурге в ходе рейда выявили 34 мужчин, уклоняющихся от воинского учёта. Всех нарушителей доставили в военный комиссариат. Среди них оказались мигранты, которые после получения российского гражданства не встали на учёт в военкомате.

Правоохранители проверили документы у 700 человек. С каждым нарушителем провели разъяснительную работу о правилах постановки на воинский учёт и условиях службы, сообщила пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

Кроме того, в ходе рейда выявили ещё 10 нарушителей миграционного законодательства. Их ждёт выдворение из страны.

Ранее сообщалось, что отец, чья дочь погибла в ДТП из-за пьяного вождения, арестован в Ленобласти.

Фото: Piter.TV