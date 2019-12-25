Отец, чья дочь погибла в ДТП из-за пьяного вождения, арестован в Ленобласти

В Приозерском районе мужчина насмерть сбил собственную дочь, будучи пьяным.

В Приозерском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погибла его несовершеннолетняя дочь, а малолетний сын получил травмы. Следственный комитет ходатайствует об аресте водителя.

Трагедия произошла 15 августа на автодороге "Подъезд к деревне Славянка". Мужчина не справился с управлением, машина опрокинулась. Его дочь скончалась на месте, сын после осмотра врачей передан матери, его жизни ничего не угрожает.

Водитель задержан, следствие настаивает на заключении его под стражу. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека).

Это не единственное ДТП, произошедшее в регионе за последние дни. Ранее, 15 августа, на КАД в Петербурге произошло массовое столкновение с двумя погибшими. Авария случилась перед съездом на Софийскую улицу. Очевидцы сообщали, что у одной из машин — белой "Газели" — была разворочена передняя часть, двери лежали на дороге. На южном участке КАД образовалась пробка почти в 3 км.

В тот же день во Всеволожске столкнулись Nissan и Tesla, в результате погибли водитель и пассажир одной из машин.

В апреле полиция проводила проверку ДТП с пострадавшими детьми на улице Руставели. Тогда 30-летний водитель Kia, перестраиваясь, столкнулся с Jeep Cherokee, после чего по инерции были задеты ещё Renault и Nissan.