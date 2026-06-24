Коммунальный транспорт будущего: в Петербурге начали тестировать первые электромусоровозы

Петербург запустил пилотный проект по использованию электрических мусоровозов, новая техника уже вышла на центральные улицы города.

В Петербурге запустили пилотный проект по эксплуатации первых электромусоровозов. Две новые электрические машины уже начали свою работу на центральных улицах города, их работа направлена на снижение уровня шума во время сбора мусора, а также на снижение вредных выбросов в воздух.

Ежедневно на линии выходят более 460 мусоровозов, а в праздничные дни группа усиливается до 500 мусоровозов. Конечно, перевести весь парк на электротягу сразу невозможно, но такие машины могут стать эффективным решением. Один мусоровоз среднего размера на электричестве позволяет сократить выбросы более чем на 50 тонн в год, а если речь идет о парке из 45 машин, это уже свыше 2,5 тысячи тонн выбросов, которые город может избежать. Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Новые 10-кубовые мусоровозы разработаны с учетом особенностей исторического центра Петербурга. Компактные машины способны проезжать там, где крупногабаритной технике работать сложно, в том числе в арках и тесных дворах-колодцах.

Каждая машина рассчитана на 12-часовую смену и должна обслуживать не менее 140 контейнеров. Запас хода составляет до 230 километров, а при необходимости аккумулятор можно частично подзарядить всего за 30 минут на комплексе по переработки отходов "Волхонка" или на базе перевозчика. Дмитрий Климчук, генеральный директор компании Ресурс АТЭ

Электромусоровозы созданы в результате совместной работы предприятий из Санкт-Петербурга и Калининграда. Электрические шасси производит завод "Автотор" в Клининграде, а кузов с пресс-компактором, зарядные станции, элементы электропривода, системы управления и финальную сборку обеспечивают петербургские предприятия.

Санкт-Петербург это первый город, где запускаются данные мусоровозы на электрических шасси, поэтому в этом плане мы новаторы. Наталья Ромейко, начальник отдела диспетчеризации и мониторинга, АО "Невский экологический оператор"

Пока электромусоровозы проходят испытания на улицах Петербурга, специалисты собирают данные и оценивают их работы в реальных условиях города. Однако уже сейчас проект показывает, каким может стать коммунальный транспорт будущего.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.TV

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