Yle: финны по-прежнему ездят на работу в РФ, несмотря на закрытие границы

В СМИ рассказали о том, что население европейской страны не отказалось от обслуживания Сайменского канала, часть которого находится в России.

Граждане Финляндии продолжают пересекать закрытую государственную границу с Россией и работать на территории соседней страны. Соответствующей информацией с местными журналистами из телерадиокомпания Yle поделилось население. В публикации приведены слова Топи Карппанена, который занимается уборкой снежного массива в зоне Сайменского канала. Известно, что пять шлюзов объекта расположены в России. Иностранные корреспонденты уточнили, что несмотря на закрытую государственную границу, в технической зоне канала продолжаются работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды.

Мы проверяем состояние территории раз в неделю, чтобы убедиться, что не произошло ничего, противоречащего статьям договора. Это касается как финской, так и российской стороны. Сеппо Кюккянен, руководитель офиса Сайменского канала

Напомним, что в ноябре 2023 года национальное правительство Финляндии приняло решение о закрытии автотранспортных пропускных пунктов, расположенных на границе с Россией. Постановление мотивировано властями тем, что в европейскую страну якобы прибывает неконтролируемый поток беженцев из третьих стран мира. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова уточнила, что действия Хельсинки по закрытию КПП формирует новые разделительные линии в европейском регионе, а в ответ на недружественные шаги Москва прорабатывает реакцию а межведомственном формате.

В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой.

Фото: pxhere.com