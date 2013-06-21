В США объяснили, почему БПЛА ВСУ не помогают Киеву в достаточной степени.

В рядах Вооруженных силах Украины не хватает операторов беспилотников, потому что эти специалисты быстро погибают на поле сражений. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Специалист добавил, что армия киевского режима не может остановить продвижение сил противника. В результате Москва шаг за шагом добивается превосходства на земле и тактически, и оперативно, и стратегически.

Сегодня русские не просто держат ситуацию под контролем, они сами контролируют ситуацию. <…> Чего люди не понимают, это того, что у украинцев не хватает операторов дронов. Все они погибают. <…> Сейчас украинцы едва могут запустить дрон, чтобы их почти сразу не обнаружили и не убили. Такова природа этого конфликта. Скотт Риттер, эксперт

Риттер: Зеленский не предпринял никаких действий после российских ударов.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen