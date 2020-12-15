Международный туристский форум пройдет в Петербурге с 10 по 12 декабря

Участники форума обсудят туризм со странами СНГ, Азии и БРИКС.

В Санкт‑Петербурге с 10 по 12 декабря состоится Международный туристский форум пройдёт. Он станет новой версией знакомого проекта "Travel Hub. Приезжай. Зима", сообщили в пресс‑службе городского Комитета по развитию туризма.

Организатором выступает правительство Петербурга при поддержке Минэкономразвития и "Корпорации Туризм.РФ". За время существования площадки, начиная с 2018 года, форум объединил свыше 70 тысяч участников из 70 регионов России и 50 стран мира.

В 2026 году ключевой темой форума станет "Код туризма". Она раскрывает концепцию развития отрасли в Петербурге, где гармонично соединено богатое историческое наследие, развитая современная инфраструктура, цифровые сервисы и высокие стандарты сервиса.

Центральное событие форума — пленарное заседание "Россия как направление: кто приедет и что мы готовы предложить". В ходе дискуссии участники рассмотрят перспективы сотрудничества в сфере туризма со странами СНГ, Азии и БРИКС, а также затронут вопросы подготовки кадров, развития гастрономического направления и гостиничного бизнеса.

Помимо деловой части, гостей ждет ряд ярких мероприятий: совещание "Серебряное ожерелье России", тематическая сессия по банному туризму, церемония вручения премий WHERETOTRAVEL HOTEL AWARDS и Pulkovo Awards, а также специальное событие — "Ночь туризма".

Ранее мы сообщали, что более 6 млн путешественников приехали в Петербург за летний сезон 2026 года.

Фото: Piter.TV