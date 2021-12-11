Из горящего дома на Пискаревском проспекте эвакуировали четырех жителей

Утром 14 июля в Калининском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о пожаре по адресу: Пискаревский проспект, 10к2, поступила на пульт спасателей в 09:37. На первом этаже восьмиэтажного дома, в помещении кладовки площадью 10 "квадратов", происходило горение на 4 "квадратах". С верхних этажей эвакуировали четырех человек. К 10:03 огонь потушили.
Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Олеко Дундича горела лестничная клетка.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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