Из горящего дома на Пискаревском проспекте эвакуировали четырех жителей

Сведений о пострадавших нет.

Утром 14 июля в Калининском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре по адресу: Пискаревский проспект, 10к2, поступила на пульт спасателей в 09:37. На первом этаже восьмиэтажного дома, в помещении кладовки площадью 10 "квадратов", происходило горение на 4 "квадратах". С верхних этажей эвакуировали четырех человек. К 10:03 огонь потушили.

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Олеко Дундича горела лестничная клетка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)